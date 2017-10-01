Черниговская мастерица провела мастер-класс для безработных
В рамках культурно – просветительского проекта областной службы занятости «Сохраним традиции предков» 29 сентября в помещении Черниговского районного центра занятости состоялся мастер – класс для безработных женщин.
К мероприятию были приглашены специалиста Черниговского районного центра занятости, а также по совместительству замечательную рукодільницю и мастерицу по изготовлению современных украшений в технике вязания жгута из бисера крючком – Казимир Снежану.
В ходе проведения мероприятия мастерица поделилась личным опытом, как открыла для себя такой вид рукоделия, объяснила и практически продемонстрировала технику выполнения украшений, проанализировала с безработными женщинами возможность получения дохода от такого дела.
Гостья отметила, что вязание крючком из бисера – это очень интересный и увлекательный вид рукоделия. Попробовав один раз, открыв для себя всю красоту и магию бисера, вы вряд ли остановитесь. Ведь в такой технике вы сможете изготавливать не только различные по форме, цвету и фасону украшения, а вязать и сумочки, кошельки, чехлы для телефонов, ключницы и все, что подвластно вашей фантазии.
Атмосфера царила дружеская, теплая и каждая присутствующая женщина заинтересовалась освоением именно такой техники.
Черниговский РЦЗ