Черниговская делегация «Нашего края» приняла участие в партийных учениях на Донетчине
Делегация Черниговской областной организации политической партии «Наш край» приняла участие в партийных учениях, которые состоялись в Святогорске Донецкой области.
Во время учебы, которая длилась на протяжении 14-16 сентября, рассматривались ключевые темы, необходимые в процессе развития партии: коммуникация с медиа, ключевые показатели для оценки эффективности работы политиков, взаимодействие со сторонниками и партийным активом.
По словам депутата Черниговского городского совета Виктора Быстрова, такие учения являются эффективными и полезными. Ведь кроме новых теоретических знаний и практических навыков, участники семинара обмениваются своим опытом, делятся лучшими наработками, успешными региональными проектами.
В рамках обучения партийцы из разных уголков страны познакомились с лучшими социальными проектами Донецкой областной партийной организации в Славянске. Также посетили торжественное открытие приемной областной партийной организации, расположенной в Славянске. В Краматорске участники учений приняли участие в праздновании годовщины создания Донецкой областной организации партии «Наш край».
Вместе с тем, участники партийных учений имели возможность ознакомиться с Национальным природным парком «Святые Горы» и посетить Святогорскую лавру.
Пресс-служба областной организации ПП «Наш край»
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