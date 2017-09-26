Черниговская «Легенда» догоняет лидеров чемпионата
В Высшей лиге чемпионата Украины по футболу среди женщин были сыграны матчи очередного, 6-го, тура, в котором черниговская «Легенда – ШВСМ» пожаловала в гости к команде «Ладомир» из Владимира-Волынского.
Для черниговских футболисток этот матч не стал легкой прогулкой, ведь отличиться забитым голом нашим девушкам удалось лишь на последней минуте первого тайма. Открыть счет на табло сумела полузащитница «Легенды» Елена Лымарь.
Удвоить свое преимущество гости смогли на 78-й минуте, когда все та же Елена Лымарь смогла сделать «дубль» в этом матче. И уже в добавленное арбитром время определенную интригу в матче смогли внести и хозяева. На 91-й минуте игры атака хозяев поля была прервана в штрафной площадке «Легенды» защитницей Лидией Шпак с нарушением правил. С «одиннадцатиметровой» отметки голом в ворота черниговской команды отличилась Татьяна Бубняк. Однако на большее команде хозяев не хватило ни сил, ни времени, а потому счет так и остался 2:1 в пользу «Легенды – ШВСМ».
«Ладомир» (Владимир-Волынский ) – «Легенда – ШВСМ» (Чернигов ) – 1:2
Еще один представитель черниговского футбола, футбольный клуб «Еднисть» из Плисок, свой матч проводил дома. Гостями наших девушек была команда «Родина – Лицей» из Костополя. Судьбу этого поединка решил один единственный мяч, забитый в середине первого тайма защитницей хозяев поля Ириной Кравченко.
«Единство» (Плиски ) – «Родына – Лицей» (Костополь ) – 1:0
Таким образом, черниговская «Легенда – ШВСМ» набирает 15 очков и сравнивается по набранным зачетными баллами с лидерами нынешних соревнований. А в активе «Единства» из Плисок сейчас 7 очков. Представительницы Черниговской области закрепились на 6-й строчке в турнирной таблице.
Свои следующие матчи черниговские команды проведут против лидеров чемпионата – «Единство» пожалует в гости в Харьков, где 29 сентября пройдет испытание на прочность «Жилстроем -1», а черниговская «Легенда – ШВСМ» 30 сентября на собственном поле будет принимать харьковский «Жилстрой -2». Матч начнется на стадионе «Текстильщик» в 15.00.
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