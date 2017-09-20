Черниговская «Десна» выходит в 1/8 финала Кубка Украины
Волею жребия матч третьего предварительного этапа Кубка Украины по футболу сезона 2017/18 годов черниговская «Десна» проводила в Харькове против местного «Гелиоса». В турнирной таблице чемпионата Украины обе команды сейчас располагаются рядом, а значит, и отчетное противостояние обещало быть довольно интересным. «Интересности» добавлял и тот факт, что в прошлогоднем розыгрыше Кубка Украины «деснянцы» уже побеждали «солнечных».
Матч начался с активных действий именно черниговской команды. Уже в начале игры наши футболисты заставляли хозяев поля играть больше на защиту собственных ворот. Черниговская «Десна» играла первым номером. И уже на 11-й минуте матча это принесло свои дивиденды. Вингер «северян» Егор Картушов сумел вывести свою команду вперед, забив гол в ворота Дениса Сидоренко. Однако радость черниговских болельщиков была недолгой, ведь уже через две минуты счет в матче сравнял харьковчанин Вадим Абеленцев. И снова черниговцы должны были доказывать свое превосходство.
На 36-й минуте матча фланговую передачу от Темура Парцвания на дальней штанге замыкал Александр Волков, однако переиграть голкипера «солнечных» ему не удалось. Уже через две минуты голкипер «деснянцев» Константин Махновский неудачно выбил мяч, и полузащитник «Гелиоса» Сергей Кравченко чуть не воспользовался таким «подарком», однако удар последнему явно не удался. Сольный проход по левой бровке очень активного Вадима Абеленцева лишь в последний момент в своей штрафной сумел остановить голкипер черниговской команды Константин Махновский. Последние минуты первого тайма черниговские футболисты провели в атакующих действиях у ворот соперника, однако счет до перерыва так и не изменился. На перерыв команды ушли с равным счетом 1:1.
Второй тайм начался аналогично начале игры в первой половине, однако тотального преимущества черниговцы уже не имели. Игроки «Гелиоса» сумели перевести игру в середину поля. Более того, в середине второго тайма несколько острых моментов у ворот соперника сумели создать именно хозяева поля, однако точных завершающих ударов в створ ворот Константина Махновского так и не было. На 73-й минуте «деснянцы» сумели снова выйти вперед. Просто перед штрафной площадкой хозяев поля защитники «Гелиоса» с нарушением правил остановили Дениса Фаворова «дублем» со штрафного отличился Егор Картушов, который точным выстрелом в «девятку» сделал счет 2:1 в пользу своей команды. Заключительные минуты футболисты «Гелиоса» пытались перевести матч в овер-тайм, однако «Десна» сумела удержать победный счет в матче.
Таким образом черниговская «Десна» прошла в следующий раунд соревнований и теперь ожидает своего очередного соперника, который определится жеребьевкой среди команд-победителей всех противостояний.
Дмитрий Дриганов
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.