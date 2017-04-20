Черниговщина вошла в тройку областей с самым качественным молоком
Наибольшую долю молока высшего сорта в Украине производят в центральных, северных и частично восточных областях. Лидеры среди регионов – Киевщина, Черкасская и Черниговская область, где доля молока высшего сорта составляет, соответственно, 53%, 48,6% и 48%. На Сумщине – 31%. В остальных регионах – менее 20%. Такие данные приводит Ассоциация производителей молока, разработала карту качественного молока. Она отмечает, что в Украине существует проблема с премиальной продукцией. В то же время лучшую молочную продукцию перерабатывают на заводах Полтавщины – 93,3%. На Киевщине – 56,6%, Винницкой – 53,6%, Черкасской – 32,4%, Житомирской – 23,8%, Черниговской – 18,1%. «Такие инициативы (по карты качественного молока) важные и необходимые для анализа и развития отрасли. Надеюсь, что фермерского молока высшего сорта в ближайшее время станет достаточно, чтобы удовлетворить потребности производителей молочной продукции », – написал в Facebook министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым