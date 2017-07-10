Черниговщина во второй раз встретила Поезд Единения
Около сотни юношей и девушек из всех уголков Украины совместно с общественными деятелями, участниками АТО, семьями Героев Небесной Сотни провели субботник на базе Мемориального комплекса «Памяти Героев Крут». Также они обменялись опытом проведения семинаров – теоретической военной подготовки-соревнований. Так, в эти выходные в селе Памятное (станция Круты) Черниговской области состоялась встреча участников 8-го Соревновательного Поезда Единения Украины «Трухановская Сечь».
С 24 июня поезд курсирует Украиной. Его участники уже посетили Херсонщину (остров Джерилгач), Николаев, Донецк (город Славянск, гора Карачун), Луганскую (город Сватово). Весь маршрут будет пролегать через 10 областей. Участники акции проживают в палаточных лагерях, учатся самостоятельности и приобретают незабываемого опыта.
Свои команды в этой акции представляют все области Украины. К слову, количество туристов постоянно меняется, ведь в городах остановок присоединяются новые участники, некоторые же возвращается домой.
Да, и в Крутах к «Труханівської Сечи» присоединилось семь волонтеров из Черниговщины. Представительница общественной организации «Северные волки» Елена Дайнеко рассказала, что она и раньше слышала про этот поезд, теперь же вместе с шестью учениками из Черниговщины радостью воспользовалась случаем и присоединилась к патриотической путешествия Украиной.
Участники «Труханівської Сечи» всегда стараются улучшить состояние тех мест, где останавливаются. Так, в Крутах они, в частности, вычищали брусчатку от травы.
«Наш военно-патриотический выучку состоит из двух задач. Мы привлекаем внимание к важности сохранения исторической памяти. Кроме того, стараемся помочь и практически. Например, на острове Джарылгач – это первая наша остановка – мы образовали небольшое укрепление, чтобы не упал маяк», – поделилась участница Поезда Единения Яна Чубарева из Ровно.
После Крут Поезд отправится на Западную Украину, Херсонскую, винницкую область и черкасскую область. Завершится путешествие ориентировочно 4 августа. Эта акция еще продолжается, но организаторы уже планируют, какими будут следующие путешествия.
«Еще один Поезд будет реконструкторським, обязательно приедем на несколько дней на Черниговщину. Надеюсь «Укрзализныця» нас поддержит. Мы поднимем факты 100-летней давности и вместе с молодежью сделаем реконструкцию событий под Крутами 1918 года, которые стали примером героизма и жертвенности молодого поколения в борьбе за независимую Украину, начиная с Киева, откуда шел поезд на Крути», – рассказала соорганизатор Поезда Единения Украины «Трухановская Сечь» Елена Иванова.
Источник: Департамента семьи, молодежи и спорта Черниговской облгосадминистрации
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