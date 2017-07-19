Черниговщина среди лидеров из незаконных рубок в лесах
Государственное агентство лесных ресурсов Украины проанализировало оперативную информацию о состоянии обеспечения охраны лесов от незаконных рубок.
Несмотря на меры, предпринимаемые государственными лесохозяйственными предприятиями и учреждениями, которые принадлежат к сфере управления Гослесагентства, объем незаконных рубок за i полугодие 2017 года составил 14,4 тыс. куб. м, что на 1,4 тыс. куб. метров меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма причиненного ущерба составила 85,8 млн грн, возмещено – 4 млн гривен.
Об этом ЧЕline сообщили в Черниговском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.
Наибольшие объемы незаконных рубок выявлены в лесах Ровенской области – 2152 куб. м, Херсонской – 1693 куб. м, Житомирской – 1168 куб. м, Закарпатской – 1142 куб м, Львовской – 1090 куб. м, Харьковской – 1080 куб. м, Черниговской – 838 куб. м, Ивано-Франковской – 759 куб. м, Днепропетровской – 758 куб. м, Волынской – 679 куб. м.
Значительной является доля незаконных рубок, совершенных неустановленными лісопорушниками, в Донецкой области она составляет 99,5%, Херсонской – 98%, в Днепропетровской – 97%, в Одесской – 96%, Николаевской – 96%, Запорожской – 94%, Тернопольской – 89%, Кировоградской – 87%, Полтавской – 87% и Ровенской – 82%.
Расследование обстоятельств совершения лесонарушений на местах свидетельствует о том, что главными причинами увеличения их объемов является деятельность технически оснащенных преступных групп, низкий уровень материального обеспечения населения, которое вынуждено удовлетворять свои жизненные потребности в незаконный способ, а также большое количество неконтролируемых частных пилорам, которые скупают незаконно добытую древесину.
В значительной степени распространению незаконных рубок в южных и восточных регионах Украины способствует отсутствие бюджетного финансирования для содержания работников государственной лесной охраны, что побуждает их к увольнению с работы по собственному желанию, вследствие этого значительные площади лесов остаются без присмотра.
Имеют место случаи, когда работники государственной лесной охраны не выполняют должным образом свои обязанности, а некоторые из них способствуют совершению незаконных рубок. С начала года к дисциплинарной ответственности привлечено 467 работников государственной лесной охраны, уволены с занимаемых должностей 64 человека, против 9 лиц начаты уголовные производства.
В связи с ситуацией, Держлісагентством издан приказ, которым поручено начальникам областных управлений разработать и осуществить меры по надлежащей организации охраны лесов и усиления ответственности работников государственной лесной охраны за ненадлежащее исполнение ими своих должностных обязанностей.
А также усилить оперативную работу ведомственных рейдовых бригад по охране лесов от лесонарушений с участием работников правоохранительных и природоохранных органов и общественных инспекторов по охране окружающей среды.
«Обеспечивать надлежащие служебные расследования обстоятельств совершения незаконных рубок и возложить персональную ответственность на директоров государственных лесохозяйственных предприятий за своевременную и полную передачу материалов о выявленных лесонарушениях в правоохранительные и судебные органы», — говорится в приказе.
Кроме того, поручено вместе с областными государственными администрациями провести совместные совещания с участием территориальных органов прокуратуры, полиции, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы Украины, Государственной экологической инспекции Украины для разработки и утверждения совместных мер по вопросам охраны лесов от незаконных рубок и проведение систематических проверок пилорам, других деревоперерабатывающих предприятий на предмет законности приобретения древесины.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым