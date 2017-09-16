Черниговщина отмечает 153-летия со дня рождения Михаила Коцюбинского
17 сентября исполняется 153 года со дня рождения выдающегося украинского писателя, общественного деятеля Михаила Коцюбинского. По этому случаю сегодня, 15 сентября, в Чернигове состоялись торжественные мероприятия.
Чтобы почтить память украинского солнцепоклонника, у его могилы на Болдиной горе собрались представители областной и городской власти.
Началось действо возложением цветов к могиле писателя и его жены.
В своих выступлениях присутствующие выразили глубокое уважение и почтение знаменитому литератору, а также вспомнили его творчество.
Торжества на этом не закончились: в Черниговском литературно-мемориальном музее-заповеднике Михаила Коцюбинского состоялось вручение Областной литературно-художественной премии имени Н. Коцюбинского.
В этом году лауреатами стали:
— в номинации «Поэзия» – Анатолий Мойсиенко за книгу «Лезвия зел»;
— в номинации «Проза» – Татьяна Сидоренко за книгу «Игры с Иваном»;
— в номинации «Народоведение» – Сергей Горобец (руководитель проекта) и Сергей Бутко за книгу «Хроники войны большевиков с украинским народом. Голодомор 1932-33 годов на Черниговщине: исполнители преступления»;
— в номинации «Декоративное и изобразительное искусство» – Анатолий Иваньков за возрождение и развитие традиционного черниговского искусства;
— в номинации «Театрально-музыкальное искусство» – Рената Гофурова за спектакль «Мы», созданную по мотивам произведений поэтов Расстрелянного Возрождения.
По информации Департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации