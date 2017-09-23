Черниговщина – третья по темпам объединения общин
В августе этого года Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины ввело ежемесячный мониторинг процесса децентрализации власти и реформирования местного самоуправления, который, кроме достижений реформы, дает возможность определить ее слабые места, увидеть, какой поддержки, усиления каких направлений работы требуют органы местного самоуправления и местные государственные администрации.
По результатам исследования по состоянию на 8 сентября Черниговская область заняла третью ступень по темпам формирования ОТГ.
Ознакомиться с мониторингом можно ЗДЕСЬ.
За последний месяц в Украине еще более 160 сельских поселковых, городских советов приблизились к финальным стадиям объединения, более 40 созданных ОТГ уже ожидают от Центральной избирательной комиссии назначения первых выборов.
– Местные лидеры поняли, что промедление с объединением — это не только потеря времени, ресурсов и возможностей, это также потеря доверия избирателей. Так, объединение – не панацея, децентрализация дает достаточно других механизмов решать местные вопросы. Но если речь идет о развитии, а не латание дыр, о переходе на новый уровень управления территориями, а не попытки работать по-старому, то альтернатив объединению нет. И пока этот процесс добровольный, не воспользоваться им могут только недальновидные руководители общин, — прокомментировал первый заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Вячеслав Негода.
По сообщению Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины
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