Черниговки завоевали награды на чемпионате Европы по боксу
10.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
На чемпионате Европы по боксу среди девушек – молодежи и юниорок, – который прошел в Болгарии, в составе сборной команды Украины были три представительницы Черниговской области.
Все они вернулись с наградами. Так, «бронзу» в весе 63 кг привезла домой Вероника Корец (Чернигов, ОДЮСШ, СК «Надежда», А тренеры. Корец, В. Казанин).
«Бронза» среди молодежи в активе Екатерины Роговой (54 кг, Ичня, СК «Берег», тренер А. Кравец) и «серебро» у Каролины Махно (75 кг, Ичня, СК «Берег», тренер А. Кравец).
Источник: Черниговская областная организация Федерации бокса Украины
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