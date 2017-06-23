Черниговка стала победительницей «Коронации слова»
23.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Черниговская журналистка и историк Елена Терещенко стала лауреатом престижной – первой премии – известного международного конкурса «Коронация слова». Нашу землячку наградили в номинации «Прозаические произведения для детей». Жюри конкурса отметило ее детскую повесть «Сокровище викингов». Это приключенческо-фантастическое произведение о современных подростков, которые отправляются на тысячу лет назад, чтобы вернуть украденные «черными» археологами уникальные сокровища скандинавского ярла. Кстати, действие повести происходит вблизи Чернигова, в известной многим Шестовице.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым