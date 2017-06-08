Черниговец в своем дворе обнаружил кладбище
08.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Неординарная ситуация случилась в Чернигове по улице Леси Украинки.
Мужчина в своем дворе копал яму для туалета и откопал человеческий череп и кости. Об этом стало известно из собственных источников. На место выехала следственно-оперативная группа. Обнаружено около трех десятков костей и череп. Остатки направлены на экспертизу. Говорят, что на этом месте раньше было кладбище.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым