Черниговец ужаснулся, увидев могилу родных

despravda | 20.04.2017 | Новости | Комментариев нет

В полицию Чернигова обратился 56-летний мужчина. Он написал заявление о надругательстве над могилой его родных.

На днях он посетил кладбище и ужаснулся увиденному. С могилы неизвестные украли металлический крест с табличкой. Вероятно, сдали на металлолом.

Сейчас полиция проводит проверку. За надругательство над могилой преступнику «светит» до 3 лет тюрьмы. Конечно, если его найдут.

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