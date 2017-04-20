Черниговец ужаснулся, увидев могилу родных
20.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
В полицию Чернигова обратился 56-летний мужчина. Он написал заявление о надругательстве над могилой его родных.
На днях он посетил кладбище и ужаснулся увиденному. С могилы неизвестные украли металлический крест с табличкой. Вероятно, сдали на металлолом.
Сейчас полиция проводит проверку. За надругательство над могилой преступнику «светит» до 3 лет тюрьмы. Конечно, если его найдут.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым