Черниговец упал … на нож и порезал себе шею
22.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
На номер горячей линии «102» поступило анонимное сообщение от женщины, которая заявила, что, мол, в доме по улице Черкасской жена подрезала своего мужа. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Об этом стало известно из собственных источников. На месте происшествия обнаружили женщину 1961 года и мужчину 1966 года. Мужчина объяснил, что во время распития спиртных напитков по собственной неосторожности … упал на кухонный нож и получил резаную рану шеи. Раненый заявил, что претензий ни к кому нет. Проводится проверка.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым