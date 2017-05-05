Черниговец разбил себе голову и умер
05.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский горотдел полиции обратилась врач кареты скорой медицинской помощи. Женщина заявила, что в подъезде дома (улица Попова) неизвестный мужчина упал и ударился головой. В результате он умер. Об этом стало известно из собственных источников. Выездом следственно-оперативной группы на 4-м этаже дома было обнаружено тело 38-летнего мужчины. Труп направлен на экспертизу. По словам соседей, мужчина вел асоциальный образ жизни.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым