Черниговец покусился на строительную плитку
14.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский горотдел полиции с заявлением обратился 27-летний житель областного центра. Он попросил провести проверку по факту кражи строительных материалов на объекте «Реконструкция областного центра социальной реабилитации детей-инвалидов» (по ул. Доценко). По его словам, неизвестные украли строительную плитку на сумму 1000 гривен. Об этом стало известно из собственных источников. В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции Черниговского ОП было установлено, что кражу плитки совершил ранее судимый черниговец (1995 года рождения). Задержанный в содеянном сознался и дал правдивые показания. Установлено свидетелей происшествия.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым