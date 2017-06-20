Черниговец отправится в 60-дневное велопутешествие Украиной
Житель Чернигова Виталий Чернюк за 60 дней собирается объехать на велосипеде десять областей Украины. В одиночную велопрогулку Украины отправится 23 июля велотурист из Чернигова, член Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Виталий Чернюк. Велотур «Познай Украину!» Организован с целью популяризации внутреннего туризма в Украине. «Целью этого велотура не просто поездка на велосипеде почти три тысячи километров и возможность самому увидеть архитектурные памятники нашей удивительной страны, а возможность показать каждому жителю Украины и, надеюсь, международном туристу, что в Украине есть огромное количество городов, сел и других населенных пунктов, которые обязательно надо посетить и увидеть воочию все архитектурные, природные и другие достопримечательности, о которых большинство жителей нашей страны пока не слышала », – прокомментировал Чернюк. Велотур «Познай Украину!» Стартует из Чернигова. За время двухмесячного путешествия Виталий Чернюк планирует посетить более 300 памятников, расположенных в десяти областях Украины. О своих приключениях он будет рассказывать в своем блоге на туристическом портале Zruchno.Travel, а также на персональной Facebook-странице.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым