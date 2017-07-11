Черниговец вместе с котом застряли на дереве
11.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
В воскресенье вечером по улице Воскресенской (бывшая Муринсона) муж полез на дерево по своего кота. Тот скрылся, убегая от собак.
Животное полдня просидела и не могла слезть на землю. Поэтому владельцу не оставалось ничего другого, как самому помочь четвероногому. Однако спасение оказался непростым. Владелец кота застрял на дереве вместе с ним. Поэтому соседям пришлось вызвать спасателей.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в области.
После прибытия спасатели помогли мужчине и коту спуститься на землю и облегченно вздохнуть.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым