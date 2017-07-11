Черниговец вместе с котом застряли на дереве

magictr | 11.07.2017 | Новости | Комментариев нет

В воскресенье вечером по улице Воскресенской (бывшая Муринсона) муж полез на дерево по своего кота. Тот скрылся, убегая от собак.

Животное полдня просидела и не могла слезть на землю. Поэтому владельцу не оставалось ничего другого, как самому помочь четвероногому. Однако спасение оказался непростым. Владелец кота застрял на дереве вместе с ним. Поэтому соседям пришлось вызвать спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в области.

После прибытия спасатели помогли мужчине и коту спуститься на землю и облегченно вздохнуть.

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