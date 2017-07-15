Черниговец утверждает, что заразился сальмонеллезом после употребления пищи из супермаркета «Симпатик»
В редакцию ЧEline обратился 29-летний житель Чернигова Дмитрий Нагурный и рассказал, что после употребления пищи с магазина «Симпатик» он заразился сальмонеллезом. По словам Дмитрия, руководство магазина фактически признало свою вину, но после того, как управляющие посоветовались с юристом из Киева, то отказались компенсировать молодому мужчине деньги, потраченные на лечение. Ведь юрист из центрального офиса сказал: если никаких доказательств у Дмитрия нет, то ему можно ничего не платить.
Вот что рассказал журналистам Дмитрий.
Дмитрий Нагурный, менеджер магазина цифровой техники
15 июня после окончания рабочего дня, примерно в 18:30-19:00, в магазине «Симпатик» я приобрел «буррито» – лаваш с салатом и курицей, обжаренный в яйце. Приобрел я его у кассы с кафе и съел на работе – в магазине, что расположен в соседнем с супермаркетом помещении.
Вечером того же дня я вместе с женой ел сало с хлебом, клубники и салат с капустой. То есть и я, и жена ели одну и ту же пищу. Ночью 16 июня, около трех часов ночи, мое состояние начало ухудшаться, я почувствовал, что у меня температура, начало крутить в животе. После нескольких походов в туалет меня начало тошнить. Все, что я съел вечером, из меня вышло, а потом, когда в желудке ничего не осталось, я начал рвать желчью. Мое состояние ухудшалось, а температура повышалась. Утром, примерно в 7 часов, проснулась жена и сказала, чтобы я померил температуру. Градусник показал 39,4.
Я выпил белый уголь, но оно вообще никак не помогло. Примерно в 8:30 мы позвонили в «скорую», но диспетчер отказался направлять ко мне карету скорой помощи, потому что не было направления врача на госпитализацию. После этого мы вызвали участкового врача. Он приехал к нам примерно в 12 часов, осмотрел меня, подтвердил температуру 39,4, написал направление на госпитализацию.
Еще где-то около часа я пытался сбить температуру, пил много жидкости, но в результате температура только повысилась до 39,7. Где-то в час дня мы вызвали скорую. Карета скорой помощи приехала лишь после второй. Примерно в три часа дня я уже был на приеме у врача во второй городской больнице в отделении кишечных инфекций.
На месте мне снова измерили температуру и сделали опрос-хронологию употребления пищи накануне. Анализы показали, что я заразился сальмонеллезом. Врач уверенно указал на единственный продукт, который содержал яйцо – буррито. Также, по словам врача, совпадает время от употребления «буррито» к проявлению инфекции.
Я был госпитализирован в больницу. В течение первых трех дней температура держалась на уровне 39,0-39,8. Был постоянный понос, а до туалета приходилось бегать больше 15 раз на день. На четвертый день пребывания в больнице температура упала до 38,2 вечером, а на следующий день – до 37,2. Первые четыре дня ставили капельницы, кололи уколы и давали таблетки. Пятый день – только таблетки. После пяти дней, проведенных в больнице, врач сказал, что долечиваться я могу дома, поэтому 20 июня, во вторник, я покинул больницу. Но официальную выписку я получил только 30 июня.
Свое общение с администрацией магазина «Симпатик» я начал в день моего прибытия в больницу. Мой шеф нашел номер заведующего производством «Симпатика» и перебросил его мне. Я позвонил ей. Женщина попросила извинения за доставленные неудобства и пожелала мне скорейшего выздоровления. Я сразу попросил компенсировать мне стоимость всех лекарств, которые мне надо будет купить. В ответ я получил обещание относительно того, что в магазине обсудят этот случай и позвонят мне. Но мне так никто и не позвонил. В общем я потратил на лечение 1 500 гривен. Все чеки я сохранял, они у меня есть на руках.
Уже после того, как вышел на работу, я снова позвонил заведующему производства «Симпатика», но трубку никто не взял. Тогда я пришел на кассу и попросил позвать заместителя директора магазина. Когда я начал общаться с замом, выяснилось, что о моей проблеме никто даже не знает. Также мне сообщили, что общаться мне надо непосредственно с директором магазина Мариной Васильевной.
23 июня утром я попросил позвать директора магазина. Марина Васильевна подошла к кассе. Выяснилось, что она также не знает о моей истории. Я рассказал ей все. Она попросила документальное подтверждение болезни. Я предоставил необходимые подтверждения, после чего мне пообещали разобраться.
26 июня я снова попросил позвать директора, но пришла ее заместительница. Я передал ей копии чеков на покупку лекарств. Мне сказали, что свяжутся со мной.
29 июня я снова решил поинтересоваться ходом дела. Директор магазина Марина Васильевна сообщила, что юридический отдел изучил мои документы, сделал контрольный замер санитарной станцией и ничего не обнаружили. Здесь возникают сомнения относительно того, действительно делали какие-то проверки, ведь никто никаких документов относительно того, что их реально делали, мне не предоставлял. Более того, даже если и была какая-то проверка, то не совсем понятно, что они надеялись обнаружить через две недели после отравления?
В конечном случае мне сказали, что доказательств у меня никаких нет, а потому никто мне не компенсирует стоимости лечения. А еще директор добавила, что если это был бы ее личный магазин, то может бы и заплатила, а так денег на такие компенсации нет и не будет.
После общения с Дмитрием журналисты ЧEline отправились в магазин «Симпатик» по комментарий. Заместитель директора на имя Галина категорически отказалась что-либо комментировать и сказала, что все комментарии надо обращаться в центральный офис (юридического отдела) в сети магазинов «Экомаркет», связаться с которым можно по телефону, указанному на сайте.
Так мы и сделали. Позвонив по номеру, указанному на сайте, поговорили с оператором Екатериной. После того, как журналисты рассказали историю с отравлением, Екатерина пообещала передать всю информацию в юридический отдел, который свяжется с журналистами через 3-5 рабочих дня. Но прошло больше недели, а журналистам так никто и не звонил. В целом политика игнорирования руководством «Экомаркета» журналистов была вполне предсказуема.
Напоследок хотелось бы сказать: черниговский магазин «Симпатик» является чуть ли не рекордсменом среди всех местных магазинов, на него чаще всего жалуются черниговцы в соцсетях.
Вот, например, насекомые в цукатах в «Симпатику», которых сфотографировали черниговцы.
Кстати, на нашем ресурсе еще в 2016 году был видеосюжет про мух в еде. Но прошло время, а администрация магазина так и не предприняла никаких мер, поэтому мухи продолжают лакомиться продуктами, которые потом черниговцы покупают своим детям.
А вот это вообще безобразие. Черниговец сфотографировал целую стаю тараканов, которые ползают по кассе в «Симпатику».
А это жалоба черниговки, которая купила в «Симпатику» рыбу с паразитами.
И еще одно фото с антисанитарией. Обратите внимание на условия разгрузки хлеба. Фото сделано в декабре.
И еще одно нарекание на насекомых в еде в «Симпатику» от черниговца Алексея Глушака.
А в этой публикации черниговка жалуется на то, что в магазине манипулируют ценами на продукты и вводят покупателей в заблуждение.
А в этой публикации черниговец Александр Антипец конкретно демонстрирует доказательства мошенничества в магазине «Симпатик», когда цена за сыр, который он покупал, почему-то в чеке выросла вдвое.
И все это лишь небольшая часть отзывов о «Симпатик», которые журналистам удалось найти в популярных черниговских сообществах за несколько минут.
Когда этот магазин открывали с большой помпой, его позиционировали как один из лучших в городе. Но прошло несколько лет – и жители города наблюдают в супермаркете антисанитарию, мух, тараканов, продукты с паразитами, очереди на кассах, обман с ценами, некачественные продукты, которые вызывают отравление, и общее отношение к людям, как к скоту. Ведь отказ компенсировать затраты на лекарства человеку, который после употребления продукта с «Симпатика» неделю провела на больничной койке, это не просто циничное неуважение к своему клиенту, а банальная жадность.
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