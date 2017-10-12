Черниговец стал «самураем» за ссоры с девушкой
12.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговскую областную больницу доставили 24-летнего жителя областного центра (проживает по улице Круговая). Диагноз: резаная рана живота.
По словам отца, парень сам порезал себя ножом.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Выездом следственно-оперативной группы установлено, что парень находился в состоянии алкогольного опьянения и, поссорившись со своей бывшей девушкой, нанес себе телесных повреждений ножом.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.