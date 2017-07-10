Черниговец собственноручно устанавливает урны для мусора (Фотофакт)
10.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Взяв старые баллоны из-под газа, житель Чернигова Игорь Марчук сделал из них урны для мусора.
Покрасив мусорники, человек установил их вдоль улицы, на которой живет.
Объясняет свои действия тем, что ему надоело мусор, который разлетался по улице.
Однако черниговец сетует: пока устанавливал урны, никто из соседей не подошел и не предложил помочь.
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