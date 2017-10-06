Черниговец предложил альтернативу памятнику Ленину
Установить памятник князю Мстиславу Храброму на месте памятника Ленину – петиция с таким предложением появилась в соответствующем разделе на сайте Черниговского городского совета.
«Князь Мстислав Владимирович Храбрый – первый летописный Черниговский князь, который после победы под Лиственом співуправляв с Ярославом Мудрым и развивал наш город, который избрал свою столицу. Именно за его правления был заложен Спасо-Преображенский собор.
К сожалению, в Чернигове нет ни одного памятника этому человеку.
Итак, предлагаю возвести памятник князю Мстиславу на месте постамента памятника Ленину, где сейчас находится мемориал «Воля или Смерть»(что сейчас имеет неэстетичный вид и портит вид города)», – написал автор петиции Алексей Муцкий.
До конца сбора подписей осталось 30 дней.
По состоянию на 6 октября петицию подписали 3 человека из 250 необходимых.
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