Черниговец нашел в центре города старинный ключ (Фотофакт)
25.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Старинный ключ нашел черниговец Александр Гашпар сегодня, 25 июня, на «стометровке» в Чернигове.
Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.
«Вот такую находку сделал сегодня на разрытой «стометровке». Думаю тех дверей, которые открывал этот ключ, уже не существует, но меня интересует имею ли я такую находку передавать историкам?» — написал Александр Гашпар.
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