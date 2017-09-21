Черниговец из камеры СИЗО занимался мошенничеством
Под процессуальным руководством Черниговской местной прокуратуры завершено досудебное расследование по факту незаконного завладения чужим имуществом путем обмана.
В ходе досудебного расследования установлено, что в течение июня-июля текущего года, будучи неоднократно судимым за преступления имущественного характера местный житель, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана, из корыстных побуждений, действуя повторно, находясь в камере Государственного учреждения «Черниговский следственный изолятор», на одном из сайтов разместил ложное объявление о продаже мобильного телефона и, не имея намерения продавать устройство, путем обмана завладел денежными средствами потерпевших.
Всего злоумышленник совершил 14 эпизодов.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.
Обвинительный акт направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: Прокуратура города Чернигов
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