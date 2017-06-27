Черниговец хотел украсть 50-килограммовый кусок «вождя»
Ранее судимый черниговец украл часть демонтированного в рамках декоммунизации памятника, хранящейся на одном из коммунальных предприятий города. Однако сотрудники Черниговского отдела полиции быстро вышли на след похитителя.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
Желание похитить кусочек «вождя» было такое сильное, что мужчина даже осмелился повредить деревянную стенку складского помещения коммунального предприятия. В результате злоумышленник похитил 50-килограммовый обломок бронзового памятника.
По горячим следам полиция вышла на след мужчины, который живет неподалеку от коммунального предприятия. Во время осмотра места происшествия следственно-оперативная группа изъяла микрообъекты, которые свидетельствовали о причастности мужчины к краже. Тот в содеянном сознался и дал правдивые показания.
Похищенное изъято.
Информация о событии внесена в единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или что нанесла значительный ущерб потерпевшему) — наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.
Продолжается досудебное расследование.
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