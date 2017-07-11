Черниговцы жалуются на хамовитість работников общественной уборной на Валу
В одной из черниговских сообществ появилось сообщение от черниговки Леси Жадько, в котором она жалуется на хамское поведение работницы черниговской уборной, которая оскорбляет посетителей туалета.
«Зашла сегодня к платному туалету на Валу. 2 гривны за вход. Решила отдать мелочь, который скопился в карманах. Ничего страшного: 10 монет по 10 копеек и 4 монет по 25 копеек. В окошке сидело вот это недоразумение, которое болтушка с подругой, которая стояла у окошка.
Когда положила мелочь на подставку, оно начало хамить: где это надо попрошайничать, чтобы таким платить? На какой паперти так подают?» Я спросила: «Разве это не деньги?» За что меня послали туда, откуда пришла», – написала Леся.
Интересно, что в комментариях под этой публикацией нашлись другие черниговцы, которые подтвердили хамство работницы, указывая, что причиной для обид была и сама основание – копейки, которыми гости нашего города рассчитались за вход в уборную.
«Эта хамоватый лицо не только на Вас наезжала за мелочь. Ко мне приехали родственники из других стран, гуляли по городу, и они имели неосторожность посетить этот туалет. Когда вышли, у них шок, это чудо, которое на фото, как начала на них кричать, они мелочь ей дали. Они 2 минуты там были и, пока делали свои дела, она сидела и кричала на них, а потом следом еще рассказала, куда им надо идти», – написала в комментарии Евгения Оксенчук.Конечно, работа в общественном туалете не является пределом мечтаний среднестатистического человека и вряд ли доставляет какое-то эстетическое или финансовое удовлетворение, но если человеку не нравится то, чем она занимается, то лучше уже искать что-то другое, чем срывать свою злость на жителях и гостях города, который претендует на звание туристического.
Дмитрий Тигранов
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