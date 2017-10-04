Черниговцы предлагают установить в детсадах камеры наблюдения

magictr | 04.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Петиция с просьбой установить камеры видеонаблюдения в детских учебных заведениях создана в соответствующем разделе на сайте Черниговского городского совета.

«… чтобы была возможность контролировать профпригодность воспитателей», – Сергей Даниш.

До конца сбора подписей осталось 24 дня.

По состоянию на 4 октября петицию подписали 74 человека из 250 необходимых.

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