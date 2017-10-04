Черниговцы предлагают установить в детсадах камеры наблюдения
04.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Петиция с просьбой установить камеры видеонаблюдения в детских учебных заведениях создана в соответствующем разделе на сайте Черниговского городского совета.
«… чтобы была возможность контролировать профпригодность воспитателей», – Сергей Даниш.
До конца сбора подписей осталось 24 дня.
По состоянию на 4 октября петицию подписали 74 человека из 250 необходимых.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.