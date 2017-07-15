Черниговцы предлагают превратить недострой на одну из визиток города
Street-Art-галерея на Валу — петиция с таким названием была создана в соответствующем разделе на сайте Черниговского городского совета.
«Много людей обращалось с просьбами что-то сделать с недостроенным Домом Дворянского Собрания, что на Валу. Но почему бы это не сделать одной из визитных карточек города?» — написала автор Валерия Филоненко.
Она предложила убрать заросли, почистить само здание, провести ремонтные работы и привлечь молодежь. Недострой имеет много комнат, которые могут разрисовать молодые мастера.
«Думаю, проект привлечет внимание туристов, ведь расположен возле исторического центра, и будет красиво контрастировать с историческим прошлым города. Также это даст простор для творчества будущему поколению», — убеждена автор.
До конца сбора подписей осталось 29 дней.
По состоянию на 15 июля петицию подписали 6 человек из 250 необходимых.
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