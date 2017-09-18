Черниговцы недовольны внешним видом вывесок и витрин в городе
Жители Чернигова обеспокоены тем, небрежный вид имеют фасады черниговских зданий даже в историческом центре города в результате:
1. Размещение разноцветных вывесок, выполненных в совершенно разных стилях, на разных языках, с различными техническими особенностями, которые не подходят фасадам исторических и современных зданий и существенно ухудшают эстетический вид комплексного архитектурного ансамбля центра города Чернигова.
2. Размещение баннеров и растяжек, наклеек на витрины, других элементов наружной рекламы хаотично, в неположенных местах, без учета архитектурных особенностей здания и уже имеющейся инфраструктуры.
3. Незаконного наклеивания объявлений рекламного и иного содержания в не предназначенных для этого местах.
Петиция с предложением создать совместно с неравнодушной общественностью города рабочую группу для разработки соответствующего Постановления «О порядке рекламного оформления фасадов и размещения вывесок и витрин в г. Чернигове» была создана в соответствующем разделе на сайте Черниговского городского совета.
Автор петиции Алексей Голуб считает, что постановление должно регулировать:
— базовые критерии оформления вывесок и витрин;
— место установки, размеры и язык вывесок;
— требования к освещению;
— надзор за чистотой фасада и прилегающей территории;
— сроки выполнения условий Постановления;
— штрафные санкции для нарушителей;
— другие вопросы, связанные с поднятой проблемой.
До конца сбора подписей осталось 27 дней.
По состоянию на 18 сентября петицию подписала 21 человек из 250 необходимых.
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