Черниговцы недовольны количеством общественного транспорта в вечернее время
Черниговцы недовольны движением общественного транспорта в городе после 21:00.
В частности петиция с предложением изменить ситуацию к лучшему создана в соответствующем разделе на сайте Черниговского городского совета.
«Посмотрите вечером DozoR city. Например, транспорт на микрорайон Масаны. В 21:30 в пути 2 маршрутки №20, 1 – №15, 1 – №21, 1 – №23 и один троллейбус №6.
В 22:30 в дороге только 2 маршрутки №20 и все. Уверен, на других маршрутах не лучше. То есть после 21:00 все должны сидеть дома?» – интересуется автор Геннадий Лозицкий.
«Утром из микрорайона не уедешь. Население района растет, а транспорта не добавляется. Уверен, руководству Чернигова надо что-то делать с транспортом в городе», – отмечает Геннадий Лозицкий.
До конца сбора подписей осталось 29 дней.
По состоянию на 21 сентября петицию подписали 15 человек из 250 необходимых.
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