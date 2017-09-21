Черниговцы недовольны количеством общественного транспорта в вечернее время

magictr | 21.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Черниговцы недовольны движением общественного транспорта в городе после 21:00.

В частности петиция с предложением изменить ситуацию к лучшему создана в соответствующем разделе на сайте Черниговского городского совета.

«Посмотрите вечером DozoR city. Например, транспорт на микрорайон Масаны. В 21:30 в пути 2 маршрутки №20, 1 – №15, 1 – №21, 1 – №23 и один троллейбус №6.

В 22:30 в дороге только 2 маршрутки №20 и все. Уверен, на других маршрутах не лучше. То есть после 21:00 все должны сидеть дома?» – интересуется автор Геннадий Лозицкий.

«Утром из микрорайона не уедешь. Население района растет, а транспорта не добавляется. Уверен, руководству Чернигова надо что-то делать с транспортом в городе», – отмечает Геннадий Лозицкий.

До конца сбора подписей осталось 29 дней.

По состоянию на 21 сентября петицию подписали 15 человек из 250 необходимых.

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