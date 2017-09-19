Черниговцы не спешат быть наставниками для сирот
Лишь двое черниговок хотят стать наставниками для сирот области, которые находятся в интернатах. Они подали свои заявки до областного центра социальных служб и принесли свои биографии. Кто эти женщины, в центре не разглашают. Однако, говорят, одна из этих двух черниговок захотела быть наставницей для девочки. Кандидатуру ребенка пока не выбрали.
Сейчас в детских домах воспитывается 122 детей. Они и являются претендентами для наставничества. Такую форму опеки предложили члены общественной организации «Одна надежда» по инициативе Уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы.
Сейчас такую методику признали на государственном уровне. Теперь Министерство образования утверждает план и методику обучения будущих наставников, которые будут помогать малышам социализироваться.
Наставничество – это не форма семейного воспитания и не патронатная семья. Наставником может стать любой взрослый человек, который собственным примером и образцом может помочь ребенку. Стать другом для ребенка можно не менее чем на два года. И пока что на Черниговщине никто не спешит стать наставником для таких детей.
В областном центре социальных служб рассказывают, что сейчас интенсивных поисков наставников не устраивают, ведь обязательное условие – пройти обучение. Министерство образования еще не утвердило планов для тренингов. А значит в Украине на наставников ждут более тысячи претендентов.
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