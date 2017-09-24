Черниговцы должны определить судьбу победителя «Чернигов the best – 2017»
Вчера, 23 сентября, в рамках празднования Дня города, состоялся финал проекта творческой молодежи, фестиваль-конкурс «Чернигов the best – 2017».
24 конкурсанты создали невероятную атмосферу на главной площади города. Шоу поражало виртуозной игрой на музыкальных инструментах, силой голоса, пластикой, акробатическими номерами, хореографией, ловкостью рук и интеллекта.
Черниговцы и гости города решат, кто получит призовой фонд в 10 тысяч гривен.
Линии для голосования уже открыты. Присылайте sms-сообщение на короткий номер 7160 с текстом BEST (№участника). Количество sms не ограничено. Голосование триваватиме до 8 утра 1 октября.
Победителя объявят на гала-концерте, который состоится 1 октября в 17 часов в Городском дворце культуры.
Источник: Городской дворец культуры
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