Черниговцы бесплатно получат лекарства от депрессии
В следующем, 2018-м, году украинцы смогут бесплатно получать лекарства от депрессии по программе «Доступные лекарства». Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Эта же программа будет действовать еще для трех видов заболеваний. В программу добавят препараты для лечения язвы и хронических гастроэнтерологических патологий, депрессивных состояний и анемии беременных в первом триместре.
По предварительным подсчетам, эти препараты будут стоить бюджету примерно 300 миллионов гривен.
Также в список бесплатных лекарств добавят еще по одному виду препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом II типа – «Лозартан2» и «Глибенкламид».
По данным Центра медицинской статистики МИНЗДРАВА, каждый шестой украинец страдает от заболеваний органов пищеварения. Более 850 тысяч украинцев в 2016 году болели язвой желудка или 12-перстной кишки.
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Алексей Тимофеев