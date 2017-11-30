Черниговцы бесплатно получат лекарства от депрессии

magictr | 30.11.2017 | Новости | 1 комментарий

В следующем, 2018-м, году украинцы смогут бесплатно получать лекарства от депрессии по программе «Доступные лекарства». Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Эта же программа будет действовать еще для трех видов заболеваний. В программу добавят препараты для лечения язвы и хронических гастроэнтерологических патологий, депрессивных состояний и анемии беременных в первом триместре.

По предварительным подсчетам, эти препараты будут стоить бюджету примерно 300 миллионов гривен.

Также в список бесплатных лекарств добавят еще по одному виду препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом II типа – «Лозартан2» и «Глибенкламид».

По данным Центра медицинской статистики МИНЗДРАВА, каждый шестой украинец страдает от заболеваний органов пищеварения. Более 850 тысяч украинцев в 2016 году болели язвой желудка или 12-перстной кишки.

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magictr

  • Алексей Тимофеев

    Узнавал у знакомого специалиста. По его мнению, подобного рода “бесплатные” “лекарства” – это не просто так (сами додумывайте что к чему, сообразуясь со своим развитием). К тому же в подобный список включают средства далеко не с самым минимальным (если не написать большего) количеством “побочек” и их последствиями (как в скором времени, так и в далёкой перспективе). Так что… Это к слову о развитии и осознанности, в широком смысле этого слова…