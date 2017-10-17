Черниговчанку ограбили возле собственного дома
17.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Вчера, 15 октября, в полицию обратилась жительница. Чернигов и сообщила, что стала жертвой ограбления.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Женщину ограбили в 2 ночи возле собственного дома по ул. И. Мазепы.
Неизвестный мужчина отобрал у черниговчанки сумочку, в которой находились денежные средства в сумме 2 тысячи гривен, мобильный телефон и банковские карточки.
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