Черниговчанку ограбили возле собственного дома

magictr | 17.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Вчера, 15 октября, в полицию обратилась жительница. Чернигов и сообщила, что стала жертвой ограбления.

Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.

Женщину ограбили в 2 ночи возле собственного дома по ул. И. Мазепы.

Неизвестный мужчина отобрал у черниговчанки сумочку, в которой находились денежные средства в сумме 2 тысячи гривен, мобильный телефон и банковские карточки.

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