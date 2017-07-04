Черниговцев сохранит варта – муниципальная
Исполнительный комитет городского совета согласовал изменении названия коммунального предприятия «Муниципальная полиция» Черниговского городского совета «Муниципальная стража». О необходимости изменения названия доложил на заседании исполнительного комитета 4 июля начальник КП «Муниципальная полиция» Виталий Хрустицький.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.
Он пояснил, что этот вопрос рассматривается сейчас по всей Украине, согласно письму МВД к руководителям управлений УМВД всех областных центров. С целью недопущения недоразумений относительно использования наименования «полиция» в письме предлагается внести изменения в названия КП «Муниципальная полиция» путем исключения названия «полиция».
Этим же решением члены исполкома утвердили Устав КП «Муниципальная стража» городского совета в новой редакции. В устав внесены изменения адреса предприятия. Предыдущее местонахождение предприятия: г. Чернігів, вул. Киевская, 14-А, новое местонахождение: г. Чернігів, вул. Белова, 2.
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