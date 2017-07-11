Черниговцев приглашают присоединиться к семейной арт-квеста
11.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
«Я могу: искусство быть здоровым»! – квест с таким названием состоится в Чернігові13 июля.
В программе:
Мероприятие проводится в рамках проекта «Общество, которое учится», при поддержке DVV International, общественной организации «Информационно-исследовательский центр «Интеграция и развитие», Центра АХАЛАР.
Участие в квесте бесплатное.
Начало в 18:00 в библиотеке имени Н.Коцюбинского.
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