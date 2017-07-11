Черниговцев приглашают присоединиться к семейной арт-квеста

magictr | 11.07.2017 | Новости | Комментариев нет

«Я могу: искусство быть здоровым»! – квест с таким названием состоится в Чернігові13 июля.

В программе:

  • Экскурсионный маршрут: Центральная городская библиотеки имени Н. Коцюбинского — Вал — Активная библиотека на Золотом пляже.
  • Лекция «Мировой опыт оздоровления и активного долголетия в практиках тайцзи».
  • Практики тайцзи для начинающих.
  • Мастер-класс по гребле на туристических байдарках.

    • Мероприятие проводится в рамках проекта «Общество, которое учится», при поддержке DVV International, общественной организации «Информационно-исследовательский центр «Интеграция и развитие», Центра АХАЛАР.

    Участие в квесте бесплатное.

    Начало в 18:00 в библиотеке имени Н.Коцюбинского.

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    Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

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