Черниговцев приглашают на «Книжный пикник в Березовой роще»
04.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
В конце июня библиотекари областной библиотеки для детей с книжками, журналами, игрушками начали новый проект «Книжный пикник в Березовой роще» под девизом «Читаем всей семьей!».
Пикник начался с флеш-моба «Будем знакомы!». А дальше в импровизированном читальном зале дети вместе с родителями, бабушками разглядывали и читали книги, журналы, участвовали в викторинах, отгадывали загадки и слушали сказки.
«Книжный пикник» будет проходить все лето каждую среду с 11:00 до 13:00 в районе ул. Пухова, Доценко.
Источник: Черниговская областная библиотека для детей
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