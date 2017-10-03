Черниговцев хотят лишить «исторического» выходного
После принятия нового Трудового кодекса в Украине исчезнет один «исторический» выходной и появится законная сиеста посреди рабочего дня.
Примечательно, что большинство нардепов отмечает: новый Трудовой кодекс будет принят без проблем, поскольку его пункты и положения не является предметом дискуссии или споры.
Кстати, одно из интересных нововведений в Кодексе – это возможность папам получить две недели законного отпуска сразу после рождения малыша.
Также, согласно проекту Кодекса, отпуск для украинцев должно увеличится с 24 до 28 дней. Одновременно с красных дней календаря исчезнет 2 мая, поэтому украинцы будут отдыхать только первого числа.
Зато в проекте присутствует сиеста – тем, кто работает на жаре или в жарких помещениях, позволят дополнительные перерывы.
Источник: «Народная Правда» со ссылкой на fromua.news.
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