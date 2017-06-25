Черниговцам презентуют проект UKRAЇNER
В Чернигове 29 июня в 19:00 в помещении КМЦ «Интермеццо» состоится презентация проекта UKRAЇNER, — сообщает официальное сообщество мероприятия в Facebook.
UKRAЇNER это общественно-культурный проект о людях, которые творят страну каждый день своими ремеслами и умениями, а также о местах, которые чаще всего не входят в путеводители. Проект открывает Украину для украинцев из разных регионов и иностранцев.
В проекте привлечено около 150 волонтеров, а материалы Ukrainer уже переведен на 7 языков.
Команда расскажет о том, что им удалось открыть объехав 5 регионов нашей страны и чего они ждут от следующих экспедиций.
Они расскажут нам о уникальные места и истории удивительных людей, которых им удалось отыскать.
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