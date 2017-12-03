Черниговцам мешает дискотека в центре города
Запрет проведения ночных дискотек в «Pasta&Basta», — петиция с таким названием создана в соответствующем разделе на сайте Черниговского городского совета.
«В Чернигове, по адресу ул. Мира, 44, в помещении купола находится заведение «Pasta&Basta». Расположен он в исторической части города, возле жилых домов, детской и городской больниц. Каждую пятницу и щосуботу, с 22:00 до 05:00, в помещении кафе проходят шумные дискотеки.
Жители близлежащих домов а также больные, находящиеся на лечении в больницах, страдают от шума и гама. Данное помещение не соответствует никаким требованиям для проведения таких мероприятий, поскольку там отсутствует любая звукоизоляция и весь шум от музыкальной аппаратуры попадает в квартиры жителей превышая нормы.
Таким образом проводить такие мероприятия в таком помещении, является грубым нарушением ст. ст. 24 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» от 24.02.1994 № 4004-XII и ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях», — пишет автор петиции Олег Шевченко.
До конца сбора подписей осталось 29 дней.
По состоянию на 2 декабря петицию подписали 15 человек из 250 необходимых.
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Андрей Ющенко