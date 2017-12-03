Черниговцам мешает дискотека в центре города

magictr | 03.12.2017 | Новости | 1 комментарий

Запрет проведения ночных дискотек в «Pasta&Basta», — петиция с таким названием создана в соответствующем разделе на сайте Черниговского городского совета.

«В Чернигове, по адресу ул. Мира, 44, в помещении купола находится заведение «Pasta&Basta». Расположен он в исторической части города, возле жилых домов, детской и городской больниц. Каждую пятницу и щосуботу, с 22:00 до 05:00, в помещении кафе проходят шумные дискотеки.

Жители близлежащих домов а также больные, находящиеся на лечении в больницах, страдают от шума и гама. Данное помещение не соответствует никаким требованиям для проведения таких мероприятий, поскольку там отсутствует любая звукоизоляция и весь шум от музыкальной аппаратуры попадает в квартиры жителей превышая нормы.

Таким образом проводить такие мероприятия в таком помещении, является грубым нарушением ст. ст. 24 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» от 24.02.1994 № 4004-XII и ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях», — пишет автор петиции Олег Шевченко.

До конца сбора подписей осталось 29 дней.

По состоянию на 2 декабря петицию подписали 15 человек из 250 необходимых.

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magictr

  • Андрей Ющенко

    В городе в 300 тыс. населения 15 человек подписали эту петицию из 250 необходимых и вы из этого сделали новость? Совсем не о чем писать. Спасибо хоть что упомянули Олега Шевченко, автора петиции, хоть понятно кто оплатил эту “новость”.