Черниговца в супермаркете «соблазнила» икра
17.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
К Черниговского отдела полиции поступило сообщение о том, что в магазине «АТБ» по улице Гончій мужчина совершил кражу.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Управляющего магазина сотрудникам полиции сообщил, что черниговец из магазина похитил две банки лососевой икры на 306 гривен.
Вор в содеянном сознался и дал правдивые показания.
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