Чернигов встречать необычного гостя

magictr | 26.06.2017 | Новости | Комментариев нет

До Чернигова во вторник, 27 июня, посетит Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Украине господин Манодж Кумар Бхарти.

Данная информация размещена на сайте Черниговской областной государственной администрации.

В Чернигове Посол встретится с председателем ОГА Валерием Кулічем.

Встреча состоится в облгосадминистрации. Начало в 11:00.

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