Чернигов в осенней непогоде (Фото)

magictr | 08.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Несколько дней Черниговщиной и в Чернигове в частности гуляла непогода: дожди с грозами, град и сильный ветер.

Так, вчера, 6 октября,по данным Укргидрометцентра, в Черниговской наблюдалось усиление скорости ветра 19-24 м/сек.

ГСЧС даже призвало граждан быть осторожными в связи с осложнением погодных условий.

Как это выглядело – смотрите в фотографиях Виктора Кошмала.

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