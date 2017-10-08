Чернигов в осенней непогоде (Фото)
08.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Несколько дней Черниговщиной и в Чернигове в частности гуляла непогода: дожди с грозами, град и сильный ветер.
Так, вчера, 6 октября,по данным Укргидрометцентра, в Черниговской наблюдалось усиление скорости ветра 19-24 м/сек.
ГСЧС даже призвало граждан быть осторожными в связи с осложнением погодных условий.
Как это выглядело – смотрите в фотографиях Виктора Кошмала.
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