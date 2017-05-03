Чернигов туристический: сезон открыли жареными драниками
Чернигов установил всеукраинский рекорд по выпечке драников. Это произошло во время открытия туристического сезона – 29 апреля – на Красной площади города. Чернигов увеличил количество изготовления дерунов сравнению с прошлым рекордом на 500 штук. Лучшие повара нашего города за несколько часов изготовили 5041 драник. После установления рекорда деруны раздавали всем желающим. Деруны выпекали разные – как классические, так и с различными начинками: с мясом, грибами, с сулугуни и др. Именно с украинского фольклорного фестиваля «Драник-фест» в праздничной атмосфере на Красной площади и начался туристический сезон в Чернигове. Для черниговцев и гостей города на Валу, Аллее Героев, Красной площади и возле Екатерининской церкви работали различные развлекательные локации для детей и взрослых. У Екатерининской церкви расположился Казацкий городок, где всех посетителей угощали настоящим казацким кулешом и другими украинскими блюдами, также все присутствующие участвовали в казацких развлечениях и мастер-классах. После торжественной части на сцене выступали творческие коллективы города и области. В частности, народный хор, оркестр ОНМЦ, группы «Калина» и «Гармоника». Кроме того, на Валу для черниговцев были представлены анимационная развлекательная экскурсия «Тропами казацкой славы Чернигова», литературно-художественная импреза, поэтические батлы и высокая классическая музыка. В этот же день на Красной площади запланировано открытие сезона фаер-шоу в рамках фестиваля «Ночные огни Чернигова», а на Валу художественный музей откроет свои двери для незабываемого звучание истории в сочетании с музыкальными произведениями оркестра Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Т. Г. Шевченко. На следующий день черниговцев и гостей города ждали выступления спортсменов и детских танцевальных коллективов, концертная программа, работать фуд-зона, детские и литературные локации.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым