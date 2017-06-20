Чернигов тонет в кражах, наркотиках и оружии
20.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
В секвестре преступлений, которые совершают в Чернигове всего – это кражи. На втором месте – хранение и сбыт наркотиков. Затем идут повреждения имущества и хранение оружия. Об этом сегодня, 20 июня, во время утреннего совещания в Черниговском городском совете заявил начальник управления патрульной полиции в городе Чернигове Александр Леонов. «Во время непосредственного совершения преступления мы задержали 488 нарушителя, и 80 человек мы задержали, находившихся в розыске за совершение уголовного преступления», – отметил Александр Леонов.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым