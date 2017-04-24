Чернигов сбросил с баланса помещение окружного суда
Черниговский городской совет дал согласие на передачу из коммунальной собственности территориальной общины Чернигова помещения в государственную собственность в сферу управления Государственной судебной администрации Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Речь идет о двухэтажное нежилое здание по ул. Киевская, 23 в Чернигове общей площадью 1461,4 кв. м, расположенной на земельном участке площадью 0,2995 га. В этом здании с июля 2009 года размещается Черниговский окружной административный суд на правах аренды в фонде коммунального имущества городского совета. С соответствующим письмом о передаче здания для Черниговского окружного административного суда обратилась к Черниговского городского председателя Государственная судебная администрация Украины. «Согласно результатам обследований основных конструкций здания определено, что отдельные участки наружных стен имеют аварийное состояние, а чердак и крыша – не пригодны к нормальной эксплуатации. Устранение аварийного состояния здания за счет государственного бюджета возможно только при условии передачи указанного здания в государственную собственность », – говорится в письме. – Если оставить школу на балансе города, необходимо делать ремонт за счет городского бюджета, и помещение условно будет считаться собственностью общины. Или отдать в государственную собственность, тогда и ремонт будет осуществляться за счет государства. Ведь городу все равно надо находить помещения для административного суда, – сказал мэр Чернигова.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым