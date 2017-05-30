Чернигов огнями будет встречать гостей
30.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове ремонтируют и приводят в надлежащий эстетический вид сеть и опоры наружного освещения, установленные при въезде в город со стороны Киева. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. На этом участке дороги насчитывается более 70 железных опор с лампами, освещают дорогу. Работники предприятия уже отремонтировали все светильники, сделали перефазування линии электросети и замены лампы освещения. Теперь опоры красят. Ежедневно дня бригада работников очищает и красит по 8 опор, высота каждой – более 9 метров. Ранее наружное освещение этого участка работало, но неправильно. Кроме того, не были отрегулированы ночное и вечернее режима. Теперь в вечернее время светить все лампы, а в ночное – через одну.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым