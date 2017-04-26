Чернигов будет убирать город вместе со всей Украиной
29 апреля в 10:00 по всей территории Украины состоится самая масштабная социально-экологическая акция «Сделаем Украину чистой вместе»! Чернигов стороне и уже в который раз присоединяется командой к инициативе. Во время уборки участники будут частично обеспечены инвентарем, а именно: перчатками и мешками (призываем желающих приобщиться к уборке со своим инвентарем). Все ради того, чтобы сделать нашу страну чистой и сформировать национальную культуру чистоты! Также в рамках акции «Сделаем Украину Чистой вместе» Let’s Do It, Ukraine! состоится всеукраинский экологический фестиваль «ЧИСТОFEST» в 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха (г.. Чернигов). Гостей мероприятия ожидают выступления музыкантов, тематические мастер-классы, выставка технологий «зеленой» энергетики, ярмарка продукции, различные тематические зоны, и многое другое. В этом году в рамках Let’s Do It, Ukraine! состоится уборка с раздельным сортировкой отходов (мусора) и сдачей его в ближайший соответствующий пункт приема вторичного сырья. Информационная справка: Let’s Do It, Ukraine! – это общественная организация, которая имеет 5 ежегодных национальных проектов и более 60 локальных проектов, действует в 24 областях Украины, объединяет более 1 млн. Участников. Часть международного движения Let’s Do It, World !, который объединил уже 113 стран и около 17 млн участников для того, чтобы заботиться об экологии и чистоте нашей планеты.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым