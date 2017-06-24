Чернигов будет покупать троллейбусы в Чернигове …
В прошлом году при закупке троллейбусов в Чернигове тендерные процедуры затянулись на много месяцев из-за выяснения спорных вопросов среди их участников.
В этом году закупка троллейбусов тоже не обходится без сложностей. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-техническое предприятие СТГ инженеринг» из Киева, предложив рекордно низкой, как для Украины цену за один троллейбус, от подписания соглашения отказалось.
Руслан Емец, заместитель начальника КП «ЧТУ»: «По результатам торгов победитель у нас был «СТГ инженеринг», но в срок, установленный законом – 20 дней после акцепта, они договор не подписали. Согласно тендерный комитет отклонил их предложение. Сегодня мы акцептовать второго участника – Черниговский автозавод».
Председатель тендерного комитета Руслан Емец утверждает, диалог с фирмой был. Они приезжали к ЧТУ сразу после выигрыша. Уверяли, что смогут выполнить соглашение. Даже приглашали работников муниципального перевозчика к себе на предприятие, показывали корпуса будущих рогатиків и комплектующие. В последний день срока, когда можно было подписать соглашение, делегация предпринимателей вновь прибыла в Чернигов. И вот, казалось троллейбусы куплены. Но не так случилось, как думалось.
Руслан Емец: «Этого понедельника приезжали представители компании «СТГ инженеринг». Мы считали, что они приехали для подписания договора, но они приехали со своими условиями. А именно, увеличение срока поставки. Это условие они мотивировали тем, что за два месяца они не смогут собрать троллейбусы. И второе условие, компания хотела предоплату минимум 30%».
Такие действия киевского предприятия удивили. Ведь это изменения в условиях закупки, согласиться на такие условия значит нарушить закон. Соответственно город не только не получит 5 долгожданных троллейбусов, а еще и заплатит немалый штраф. Поэтому тендерный комитет акцептировал позицию следующего участника – Черниговского автозавода. И хотя ЧАЗівці якобы жаловались на нехватку времени, чтобы укомплектовать 5 «Барвинков», в случае подписания договора они на выполнение соглашения будут иметь почти 3 месяца.
Точной причины, почему от подписания отказались киевляне, в ЧТУ не знают. Только предполагают, что возможно это нереально низкая цена, которую установило предприятие – на полмиллиона дешевле ближайшего конкурента. Поэтому город и не согласилось на подписку чтобы не повторить ситуации с детсадом на Масанах, где подрядчика с деньгами сейчас разыскивают. Об этом сообщила пресс – служба городского совета.
А от отмены сделки, город может даже и останется в выигрыше, потому что 100 тысяч гривен банковской гарантии от нерадивого продавца троллейбусов перечислят в городской бюджет.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым