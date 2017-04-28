“Чернигиввводоканал» перекрыл улицу на 3 месяца

despravda | 28.04.2017 | Новости | Комментариев нет

Из-за реконструкции городского водопровода перекрывается движение транспорта по улице Гончей (бывшая Горького). Сейчас подрядная организация устанавливает бетонные блоки напротив магазина «Прохлада».

По словам коммунальщиков, ремонтные работы продлятся до 1 августа. Также на несколько дней ограничат движение транспорта на перекрестке проспекта Победы и улицы гончей.

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