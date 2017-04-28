“Чернигиввводоканал» перекрыл улицу на 3 месяца
28.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Из-за реконструкции городского водопровода перекрывается движение транспорта по улице Гончей (бывшая Горького). Сейчас подрядная организация устанавливает бетонные блоки напротив магазина «Прохлада».
По словам коммунальщиков, ремонтные работы продлятся до 1 августа. Также на несколько дней ограничат движение транспорта на перекрестке проспекта Победы и улицы гончей.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым